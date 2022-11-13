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Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Dünya Kupası arası öncesi Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kartal, lider Fenerbahçe'nin de kaybettiği haftada kazanarak araya moralli girmenin peşinde. 3 maçtır kazanan Antalyaspor ise seriyi sürdürmeyi hedefliyor. İşte son gelişmeler ve muhtemel 11...

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  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor maçı ilk 11'leri ve kadrolar... BJK Antalya maçı ne zaman? Şenol Güneş...

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