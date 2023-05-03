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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan Dursun Özbek'e cevap!
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Serhan Çetinsaya'dan Dursun Özbek'e cevap!

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkında yaptığı açıklamaya sosyal medyadan yanıt verdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan Dursun Özbek'e cevap!
HABERTURK.COM

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Galatasaray maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle bir açıklama yayınladı.

İşte Serhan Çetinsaya'nın açıklaması:

"Birkaç gündür şahsıma ve aileme yapılan hakaretler ve Dursun Özbek'in iddia ettiği gerçeklik payı olmayan haberle ilgili açıklama yapma gereği hissettim.

Her şeyden önce burası benim kişisel hesabım. Yönetici kimliği ile aldığımız kararları zaten kulübümüzün resmi hesapları paylaşıyor. Ben burada bir Beşiktaş taraftarı olarak duygularımı ifade ediyorum.

Evet, genç bir yöneticiyim ama bu geçmişten günümüze yaşamış olduğumuz haksızlıkları unutuyor olduğum anlamına gelmiyor.

Derbide yarım saat yan yana durup kendisini ağırlamamıza rağmen beni tanımıyormuş gibi rollere bürünen ve babamın iyi niyetle dostluk çerçevesine yapmış olduğu telefon konuşmasını yanlış algılayıp taraftarına şirin gözükmek için malzeme yapan Dursun Özbek'in bu talihsiz durumunu ilerlemiş yaşına veriyorum.

Evet, asırlık kulübümüze karşı son dönemde yapılan sert ifadeler, dayanaksız ithamlar ve "sahada kazanırız" gibi provokatif açıklamalar üzerine, takımımız da maçı net bir skorla kazanınca, skora ithafen "eliniz boş dönersiniz" anlamında bir ifade kullandım.

Elbette kötü anlamda söylemedim, bunu konuşmak bile anlamsız. Olayı başka yere çekenlere "insanın fikri neyse zikri odur" demek istiyorum. Yine de vicdan yapıp kendimi bir sorguladım kendimi. Ama hakkımda yazılanlara bir baktım, bana ahlak dersi veren yöneticinin açıklamaları hem bel altı hem de hadsiz ifadelerle dolu. Özellikle paralı tutulmuş bot hesaplar üzerinden bana ahkam kesen paylaşımların hemen hemen tamamı da küfürlü. Çocuklarım, eşim ve ailem üzerinden gelen tehditler, organize saldırılar, linç kültürü almış başını gidiyor. Sadece Galatasaray'a değil… bütün futbol camiasına sesleniyorum: Artık şu manasız linç kültürünü bırakalım.

Çok sevdiğim bir laftır "kişi, kendinden bilir işi.." Hesapsız kitapsız, Galatasaray'ın son bulduğum en üstteki açıklamasını alıntı yaptım diye, kurgu aleminde yaşayan birkaç kişi, kafasında yaşadığı polisiye roman dünyasından çıkamayıp olayı Koç ailesine bağlamış. Evimde bir tane Beko marka kahve makinesi var, tek bağlantım bu. Böyle ucuz yollu bağlantılar kurmak, zihniyetinizin yansımasıdır.

Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın adını anarken, Türk futbol literatürüne kazandırdığı "şerefli ikincilik" lafını da ne için ve kime söylediğini de unutmayın!

Bir Beşiktaş taraftarı olarak, ayağımıza basılmadığı sürece her zaman efendiliğimizi koruduk, koruyacağız da… Diğer senaryolar için mücadelemiz asla bitmeyecek!

Şunu da kimse unutmasın;

"92-93 sezonunu yaşayan çocuklar büyüdü, Beşiktaş'ının hakkını sonuna kadar arıyorlar!""

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Galatasaray derbisi sonrası "Lobi ve algı yapamadığınızda ne sahada kalabiliyorsunuz ne de maçı kazanabiliyorsunuz. Anca 3'ün 1'ini alıyorsunuz" paylaşımı yapan Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'ya Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan "Maçtan önce hadsiz bir şekilde pusu kültürü diye açıklama yaptılar, maçtan sonra asbaşkanları sosyal medyadan ahlak yoksunu bir paylaşımla seviyeyi daha da aşağıya çekti" yanıtı geldi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise şu açıklama yapmıştı:

"Çocuğun ismi neydi? Serhan Çetinsaya'yı tanımam. Babası benim 30 yıllık arkadaşım. Süleyman Bey, çok yakın arkadaşım. Ben bu haber geldiği zaman, 30 yaşlarındaymış galiba, Beşiktaş Kulübü'nde asbaşkanmış. Dün babası beni aradı. Aynı camiadan geliyoruz, aynı meslekteyiz. Üzüntülerini bildirdi. Tüm Galatasaray camiasından özür diledi, oğlunun namına.

Süleyman Bey dünya iyisi bir insan. Oğlunun böyle bir ifade bulunması, Beşiktaş'ın da buna sessiz kalması... Beşiktaş Kulübü hiçbir reaksiyon göstermedi. Demek ki biz Beşiktaş'ı Süleyman Sebalar ile, Hakkı Yetenler ile biliyorum. Beşiktaş camiası içinde çok iyi tanıdığım insanlar var. Bu söylemin arkasındaysa yönetim, attığı tweet de duruyorsa Beşiktaş'ta da bir değişim var. Beşiktaş camiası, meydanlarda ifade ettikleri tarzda bir kulüp değil. Özellikle de bu koalisyon güçleri, öyle diyeceğim, Galatasaray ile mücadele edemezler.

Bu koalisyon güçleri, yanlarına 10 kulüp daha alsalar da Galatasaray ile mücadele edemezler. Çünkü, Galatasaray doğrunun yanındadır. Galatasaray hakkın yanındadır. Öyle birbirlerinin söylediklerinin alıntılarını alıp; Ali Bey Ahmet Bey'in sözlerine 'Ne kadar da doğru diyerek', Fenerbahçe'ye verdiğimiz bir cevabı alıp sinkaflı bir tweet atması... Doğrusu ben kendisine yakıştıramadım.

Biz geldiğimiz yerler, geldiğimiz kültür bu tip söylemlere müsaade etmiyor. Galatasaray olarak hiçbir zaman benzer seviyelere inmemeyi hep söyledik. Dolayısıyla fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kötü laf kullananlar, o lafın altında kalırlar. Aynı şekilde cevap verme durumunda değiliz. Serhan Çetinsaya'nın babası olarak Süleyman Bey özür diledi zaten."

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