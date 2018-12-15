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Güneş yönetiminde geride kalan üç sezonda rakiplerini 13 kez konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birinden mağlup ayrılmıştı. İstanbul'da rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmayı da beraberlikle tamamlamıştı.