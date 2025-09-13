Beşiktaş, Başakşehir'i ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Süper Lig'de oynadığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde kazanarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 2 maçı eksik Beşiktaş, 3 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

RAMS Başakşehir ise ligde çıktığı 2 müsabakada da rakipleriyle eşitliği bozamadı. Avrupa kupalarına veda eden ve ligde iki maçta da puan kayıpları yaşayan turuncu-lacivertliler, hafta içerisinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensipte anlaşıldığını açıkladı.