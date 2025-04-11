7 oyuncu forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta yarın toplam 7 futbolcu görev alamayacak.

Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek.

Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.