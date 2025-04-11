Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının oynanacağı tarih ve maç saati taraftarlar tarafından mercek altına alındı. İki takım arasında oynanan 36 karşılaşmada Beşiktaş'ın 10 Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor. 16 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Peki, "Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
Beşiktaş-Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Üst sıraları yakından ilgilendiren zorlu mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Siyah beyazlılarda hedef Başakşehir engelini geçip, üçüncülük iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Onur Bulut, Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Silva, Mario, Muçi, Mustafa Hekimoğlu
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Operi, Ömer, Crespo, Berat, Kemen, Yusuf, Brnic, Piatek
7 oyuncu forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta yarın toplam 7 futbolcu görev alamayacak.
Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.
Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek.
Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.
Ceza sınırı
Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a karşı 4 maçtır kazanamıyor
RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım ile oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.