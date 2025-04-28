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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sermaye artırımı hakkında konuşan Adalı, yaz transfer döneminde atılacak adımlar hakkında da önemli sözler söyledi. İşte Başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 15:28 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:28
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        Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı, kulübün uzun vadeli başarısı için sermaye artırımının stratejik bir karar olduğuna dikkat çekti. Adalı, "Elde edeceğimiz kaynakla, konsorsiyum kredisini kapatarak nakit akışımızı rahatlatmayı hedefliyoruz. Amacımız Beşiktaş’ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak" dedi.

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        "GELECEK KUŞAKLARA DAHA GÜÇLÜ DAHA İTİBARLI BİR BEŞİKTAŞ BIRAKMAZ İSTİYORUZ"

        Sermaye artırımına ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün uzun vadeli başarısı için bu hamlenin stratejik bir karar olduğuna dikkat çekti. Adalı, “Beşiktaş, 122 yıllık köklü geçmişiyle Türk ve dünya futbolunun önemli kulüplerinden biridir. Mevcut yönetim olarak göreve, kulübün ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde talip olduk ve geldik. Ana hedefimiz; borçla değil, sürdürülebilir ve denk bütçeyle yönetilen, altyapısıyla güçlü, rekabetçi bir futbol takımı oluşturmak. Kulübümüzün yıllık 50 milyon Euro’ya ulaşan faiz yükü, sportif başarıların önündeki en büyük engeldir. Takım kuracak bütçeyi faize veremeyiz. Bu nedenle kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. SPK’nın onay verdiği bu işlemden elde edeceğimiz kaynakla, konsorsiyum kredisini kapatarak nakit akışımızı rahatlatmayı hedefliyoruz. Böylece Beşiktaş’ı hak ettiği sağlam sermaye yapısına kavuşturacağız. Sermaye artırımı süreci, Beşiktaş’ın finansal bağımsızlığına kavuşması için tarihi bir fırsat” dedi.

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        Bu finansal yapılandırmanın Beşiktaş'ın sportif başarılarını sürdürülebilir kılmak adına da önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Adalı, "Kulübümüzün büyüklüğüne yakışan bir strateji izliyoruz. Sermaye artırımı da Beşiktaş’ın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Bu adımla kulübümüzün geleceğini güvence altına almayı, daha güçlü bir pozisyona getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Beşiktaş’ı sadece bugünün değil, yarının da güçlü kulübü yapmak. Gelecek kuşaklara daha güçlü, daha itibarlı bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz. Sermaye artırımı sürecinde rüçhan haklarının kullanıldığı kritik bir dönemece girdik. Kulübümüz, kendi payına düşen kısmı için gerekeni yapmıştır. Camianın her ferdinin, yatırımcı olarak değil bir Beşiktaşlı olarak bu sürece katkı sunması, kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu, birlik ve dayanışma çağrısıdır” diye belirtti.

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        "VİZYON PROJELERİMİZLE BÜYÜMEYE DEVAM EDECİZ"

        Beşiktaş’ın gayrimenkul projeleri ile de ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Adalı, “Gayrimenkul projelerimizde önemli bir yol kaydettik. Sermaye artırımından elde edilecek gelirden daha fazlasından bahsediyoruz. Projelerle ilgili süreçler planlandığı şekilde ilerliyor. Beşiktaş, bu vizyonla mali yüklerinden arınıp hedeflerine kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.

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        "AYAKLARIMIZIN YERE BASMASI LAZIM"

        Adalı'nın yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olmaz. Ancak 75 milyon Euro maliyetli oyuncu alma hedefimiz de hayalimiz de yok. Ayaklarımızın yere basması lazım." ifadeleri kullanıldı.

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        "ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN BİR TAKIM KURACAĞIZ"

        Önümüzdeki sezonun planlamasına da değinen Adalı, "Önümüzdeki sene çok daha iddialı, şampiyonluğa oynayan bir takım yapacağız. Tabii ki ayaklarımız da yere basacak." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

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        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Serdal Adalı, yeni transfer dönemindeki çalışma planlarına ilişkin, "Bu sene yeni transferlerin 30 yaşını geçmemiş isimlerden oluşmasını planlıyoruz. 30 Mayıs'ta önemli bir toplantımız var. Tüm profesyoneller, scout ekibi bu toplantıya hazırlanıyor. Ne kadar gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız. Kaç tane lazımsa o kadar alacağız. Transferle de şampiyon olunmuyor. Önemli olan doğru takımı kurmak. 11 transfer yapsanız da şampiyon olamayabiliyorsunuz, örnekleri var. Ben, 'önümüzdeki sene şampiyon olacağız' demeyi çok istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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