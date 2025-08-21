Habertürk
        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: İhtiyaç olan transferleri yapacağız - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: İhtiyaç olan transferleri yapacağız

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Adalı, toplantıda Eyüpspor maçındaki pozisyonlarını izlediklerini belirterek, "Dakika dakika sıkıntılı olan noktaları beraber seyrettik. Çok da haklı buldular. Yersiz bir itirazımızın olmadığının farkındalar. Umarım bundan sonrası için buna benzer sıkıntılar yaşamayız" dedi. Adalı ayrıca, transfer çalışmalarıyla ilgili siyah-beyazlı taraftarlara da müjde vererek, "Bu sezona ihtiyaç olan transferleri yaparak gireceğiz. Bu hafta içinde eksik olan diğer pozisyonları tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

        Giriş: 21.08.2025 - 14:10 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:10
        Serdal Adalı'dan transfer müjdesi!
        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ikinci başkan Mecnun Otyakmaz ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, faydalı bir toplantı yaptıklarını ifade etti. ikas Eyüpspor maçının önemli anlarını VAR odasında yeniden izlediklerini ve federasyonun kendilerine hak verdiğini vurgulayan Adalı şunları söyledi:

        "VAR ODASINDA MAÇIN ÖNEMLİ ANLARINI SEYRETTİK"

        "Birinci maçla başlayan sıkıntılarımızı dile getirdim. Bundan sonrası için hakemlere olan güvenimizi de MHK Başkanına söyledim. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız sıkıntıları kendilerine ilettim. Hep beraber VAR odasında maçın önemli anlarını tekrar seyrettik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti. Hata illa ki olacaktır. Herkese olan hatalar bize de olacak. Türk hakemleriyle bu lig devam edecek. Onlarla yürüyeceğiz. Herkese olan hatalara itirazımız yok. Camia olarak sıkıntılı olduğumuz hakemlerle ilgili isteklerimizi ilettik kendilerine. Faydalı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Federasyon başkanımıza, ikinci başkanına, MHK başkanına teşekkür ediyorum. Dakika dakika sıkıntılı olan noktaları beraber seyrettik. Çok da haklı buldular. Yersiz bir itirazımızın olmadığının farkındalar. Umarım bundan sonrası için buna benzer sıkıntılar yaşamayız. Geçtiğimiz sezon başından itibaren yaşadığımız sıkıntılar vardı, bunları dile getirdik."

        Eyüpspor maçının hakemiyle ilgili bir yaptırım talebinde bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya Serdal Adalı, "Yaptırım kısmında ne yapıp edecekleri kısımlara girmedim. Yaptırım MHK'nin ve federasyonun uhdesinde olan bir konu. Gereğini yapacaklardır." diye cevap verdi.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun geçtiğimiz sezondan verdiği cezayla ilgili de konuşan Adalı, "Cezanın ağır olduğunun farkındalar. İnşallah bundan sonra kulübü ve camiasının menfaatleri için konuşan başkanlara bu tip cezalar verilmez. Biz koskoca camiayı temsil ediyoruz. Elbette camiamın haklarını koruyacağım ama her ağzımızı açtığımızda da 'sus' diye ağır cezalar verildiği takdirde doğruyu bulamayız. Uzun zamandır Beşiktaş'ın maçlarını evde seyretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        "TRANSFERİ ACELEYE GETİRMEYECEĞİM"

        Siyah-beyazlı takımın transfer gündemine de değinen başkan Adalı, şunları aktardı:

        "Takımın eksikleri var. Bunun üzerine çalışıyoruz. Transferi aceleye getirmeyeceğim, camiam bunu bilsin. Şu anda ben aceleye getirilen transferlerin sıkıntısını yaşıyorum. Bu sıkıntıları yaşarken Beşiktaş'ın başına başka sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz. Herkes içini rahat tutsun. Bu sezona ihtiyaç olan transferleri yaparak gireceğiz. Geçtiğimiz hafta sağ beki hallettik. Bu hafta içinde eksik olan diğer pozisyonları tamamlayacağız. Camiam bir şey yapılmıyor zannetmesin, içlerini rahat tutsun. Bu akşam 3 kişiyi indiririz ama Beşiktaş'ın başına bu yanlış gelen 3 kişi sıkıntı olur. Bunu yapmak istemiyorum, yapmayacağım da. Gecikiyor, zaman alıyor ama sonucu iyi olacak. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Birkaç gün daha sabredecekler. Takım tamamlanacak. Tamamlanmadan lige devam etmeyecek. Tamamlandıkça da arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı seyretmeye devam ederiz."

        UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynanacak maça da değinen Adalı, "İyi bir sonuç alacağımızı umuyorum. Hafta sonu iyi bir maç seyrettik. Son dakikada bir gol oldu. Genel hatlarıyla oynanan futboldan memnunum. Bir çiçekle bahar gelmiyor. Önemli olan bu oyunu sezon boyunca devam ettirebilmek. Zaman içinde Beşiktaş'a yakışan oyunu oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

