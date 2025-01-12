Beşiktaş-Bodrum FK maçı yazar yorumları

Uğur Meleke (Hürriyet): Beşiktaş için travmatik bir dönem. Dün Bodrum karşısında 40’ta ikinciyi attıklarında hafızamı zorladım, Beşiktaş en son ne zaman bir maçta 2 gol bulabilmişti diye. Tam 48 gün, sekiz müsabaka sonra birden fazla gol atabildi siyah beyazlılar. Dün aslında Beşiktaş için akşam pek iyi başlamamıştı, ilk 25 dakikada hem Bodrum daha fazla ön tarafta görünen ekipti. Hem de Gedson Fernandes’in sakatlığı eklendi peşine. Ancak 25’le 45’inci dakikalar arası olumlu bir futbol sergiledi Beşiktaş. O 20 dakikadaki iyi oyunu üç ana faktörle açıklayabilirim:

1) Gedson’un yerine Musrati’nin girişiyle orta sahada roller netleşti. Musrati klasik bir ön libero. Ndour’u öne itti.

2) Musrati’nin ön liberoya, Ndour’un sekiz numaraya kaydığı dakikalarda Muci de santrfor arkasına geldi. Joao Mario sola gitti. Birinci golde de Muci’nin merkezden Rafa Silva’yla pas bağlantısı rol oynadı zaten.

3) Uzun zamandır Beşiktaş’ın beceremediği bir şeyi stoperde Bahtiyar Zaynutdinov beceriyor. Geriden oyun kuruyor. İkinci golde oyun kurulumu sonrası Onur’u kaçırdı Bahtiyar.