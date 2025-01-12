Beşiktaş-Bodrum FK maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Bordum FK'yı 2-1 mağlup ederek ligde 3 maç sonra kazandı. Ndour ve Immobile'nin golleriyle üç puana uzanan siyah-beyazlılar, ligdeki kötü gidişatı durdurdu. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Bodrum FK karşısındaki performansını kaleme aldı.
Uğur Meleke (Hürriyet): Beşiktaş için travmatik bir dönem. Dün Bodrum karşısında 40’ta ikinciyi attıklarında hafızamı zorladım, Beşiktaş en son ne zaman bir maçta 2 gol bulabilmişti diye. Tam 48 gün, sekiz müsabaka sonra birden fazla gol atabildi siyah beyazlılar. Dün aslında Beşiktaş için akşam pek iyi başlamamıştı, ilk 25 dakikada hem Bodrum daha fazla ön tarafta görünen ekipti. Hem de Gedson Fernandes’in sakatlığı eklendi peşine. Ancak 25’le 45’inci dakikalar arası olumlu bir futbol sergiledi Beşiktaş. O 20 dakikadaki iyi oyunu üç ana faktörle açıklayabilirim:
1) Gedson’un yerine Musrati’nin girişiyle orta sahada roller netleşti. Musrati klasik bir ön libero. Ndour’u öne itti.
2) Musrati’nin ön liberoya, Ndour’un sekiz numaraya kaydığı dakikalarda Muci de santrfor arkasına geldi. Joao Mario sola gitti. Birinci golde de Muci’nin merkezden Rafa Silva’yla pas bağlantısı rol oynadı zaten.
3) Uzun zamandır Beşiktaş’ın beceremediği bir şeyi stoperde Bahtiyar Zaynutdinov beceriyor. Geriden oyun kuruyor. İkinci golde oyun kurulumu sonrası Onur’u kaçırdı Bahtiyar.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Altyapı antrenörü Serdar Topraktepe’nin bu işi götürmesi zor. Öncelikle futbolcuların hocalarına karşı güvensizliği ortada. Sahada oynanan oyun bunun en net göstergesi. Yönetim eğer bir hedef koymadıysa bu iş böyle gider. Yok hedef Türkiye Kupası ve Avrupa’ya gitmek ise her geçen gün kayıp olarak karşımızda. Bodrumspor galibiyeti sevindirici olduğu kadar düşündürücü de. Sahada sergilenen oyun Beşiktaş’a yakışmayan bir mücadeleydi. Atılan iki gol kimseyi yanıltmasın. Yönetim ne yapacaksa, nasıl bir hedef amaçlıyorsa bir an önce karar versin. Beşiktaş taraftarını daha fazla bekletmeyin.
Attila Gökçe (Milliyet): Tabelaya sırtımızı dönerek oyun için söyleyeceğimiz bir şey var: Beşiktaş kadrosu yeni teknik direktörünü heyecanla bekliyor. Futbolcularda gördüğüm sıkıntı, yerini heyecana terk etmiş... Ligin ilk yarısında rastladığımız yılgınlık ve sıkıntı yerini mücadeleye ve oyun keyfine bırakmış. Kısacası uğultulu rüzgarın yerini Ege’nin müthiş “provezzası” almış. Son dakikalardaki Puscas golüne rağmen görüşüm budur.
Cem Dizdar (Fanatik): Ligin tepesindeki iki takım ‘’yazılı ve sözlü münakaşa’’ya tutuşmuş, üçüncü ve dördüncü ‘’sadece sonuç alma’’ hedefli oyunlara odaklanmışken geri kalanların ne oynadığının belli olmadığı bu ligin ‘’marka değeri’’nden söz edilmesi en hafif ifadeyle ‘’ironi’’ olarak tanımlanabilir. Dün akşam ilk devre boyunca ilk gole kadar ortalıkta görünmeyen Beşiktaş’ın en iyisinin Mert Günok olması da bir diğer ironiydi. Yavan, kupkuru karşılaşmada Bodrum sadece orta yapma derslerine çalıştığını gösterirken uzatmalardaki 23’üncü ortasında golü buldu. 24’üncü ortada ise yine zorladı, olmadı. Beşiktaş ise marifetli oyuncularının iki pozisyonuyla bu sıkıcı oyundan üç puan çıkarmayı öyle ya da böyle becerdi.
Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş camiası kazanmayı özledi. Uzun dönemdir 2-0 öne geçtiği maçın mutluluğunu yaşayamamıştı. Rakip kim olursa olsun futbolda kazanmak çok önemli. Bodrum FK, sıkıntılı günler yaşasa da Beşiktaş'ın sıkıntıları Bodrum FK'dan daha büyük. Bu galibiyet, bu süreçte önemli bir yara kapattı.
Bilal Meşe (Milliyet): Bakın, Beşiktaş forması ağırdır, onu taşımak mangal gibi yürek ister! Tamam kadro derinliği ve alternatif oyuncu sayısı yetersiz, eyvallah! Ancak sahaya çıkanlara şunu hatırlatmakta yarar var; arkadaş bu işi ‘hobi’ olarak yapmıyorsunuz, para alıyorsunuz para! Karşılığını vereceksiniz, en azından mücadele edeceksiniz. Etmiyorsanız o parayı da hak etmiyorsunuz! Bakın Bodrumspor, nasıl mücadele ediyor? Pes etmiyorlar... İşte bizim anlatmak istediğimiz bu... Dileriz, rakibin ikinci yarıdaki oyunundan siyah-beyazlı futbolcular dersler çıkarırlar! Yatın, kalkın hepiniz Mert’te duacı olun emi!
Turgay Demir (Fotomaç): Gariplikler komedyası Beşiktaş… Zemin kaygan, sahada Muçi, Gedson, Al Musrati, İmmobile, Rafa, Masuaku gibi şutörler var ama şut atan yok… Buyur buradan yak! Herkes topa uzak, herkes rakibe uzak, herkes kendine uzak adeta… Mert Günok'la Gedson'u ayır, gerisini koy çuvala, at boğazdan aşağıya.. Onur Kayseri'de her maç üçdört kez sıfıra inerdi, Beşiktaş'a geldiğinden beri ilk kez bunu denedi ve gol böyle geldi. Peki Onur neden diğer tüm maçlarda kaleci ve stoper çalıştırır gibi ortalar yapıyor bilen varsa beri gelsin… Koca Beşiktaş takımına futbolun alfabesini öğretmek zorunda hissediyor kendini. İki metre yanındakine pas veremeyen, arkadaşı pas verecek diye rakibin arkasına saklanan, ne ararsan var bu Kartal'da…
Oktay Derelioğlu (Takvim): Taraftar fazlasıyla küsmüş takıma ve küsmekte de haklı. Çok kopuk bir karşılaşmaydı. Bodrum ligin en zayıf ekiplerinden biri. Beşiktaş ilk yarıda goller buldu ama Bodrum-İstanbul deplasmanında daha fazla pozisyon bulduğunu gördük. Ama maçı 2-1 Beşiktaş kazandı. Beşiktaşlılar bunu istemiyor. Bodrum bana göre maçta daha iyi olan ekipti. Ne kadar kötü de oynansa Beşiktaş'ın kadro değeri pahalı. Söylenecek söz gerçekten çok zor bu takıma. Özellikle bu takıma ne hoca gelsin ne de yeni transfer gelsin. Sezon sonuna kadar bu şekilde gidilsin. Tespit çalışması yapılması gerek mayıs ayına kadar...