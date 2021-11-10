Süper Lig'de 12. haftayı 20 puanla 6. sırada geçen Beşiktaş, bir yandan yaşanan düşüşe milli arada çareler ararken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sağ bekte Valentin Rosier'den başka alternatifi bulunmayan siyah-beyazlılar, bu mevki için Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı. Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu, ocakta kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor.

Antalyaspor'un bu sezonki 12 lig maçında da görev alan Bünyamin, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

FORVETE CENK TOSUN

Bu sezon hücum hattından istediği verimi alamayan Kartal'ın forvet takviyesi için ise ilk hedefi Cenk Tosun... Sakatlığının ardından Everton'da yeniden kadroya dönen eski yıldızını yakından takip eden yönetim, İngiliz ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk'i devre arasında yeniden kadroya katmayı planlıyor.

3 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlılarda 3 ismin bileti de kesildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fabricie N'Sakala, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre'yi gözden çıkarırken bu isimlerle devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.