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Beşiktaş, çifte kupa için İzmir'e gidiyor

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçından 3 gün sonra yine İzmir'de ve aynı statta bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş 3 günde her iki kupayı da kazarak sezonu çifte kupa ile kapatmak amacında

Beşiktaş, çifte kupa için İzmir'e gidiyor

Son iki maçında yenilerek şampiyonluğa dair avantajlarının tamama yakınını kaybeden Siyah beyazlılar, ligin son maçında Göztepe'nin konuğu olacak. Yarın akşam İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçından 3 gün sonra yine İzmir'de ve aynı statta bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş 3 günde her iki kupayı da kazarak sezonu çifte kupa ile kapatmak amacında.

7 gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alan ve Telekom Arena'ya şampiyon olma ihtimaliyle giden Beşiktaş, önce Galatasaray'a, 3 gün sonra da kendi sahasında Fatih Karagümrük'e kaybetti. Aynı dakikalarda Fenerbahçe'nin yenilip, Galatasaray'ın Denizli'den galip dönmesiyle Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşitlendi ve şampiyonluk son maça kaldı.

İkili averajlar da eşit olduğu için genel averaja bakılacağı için, Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin yanında, mümkün olduğunca fazla gol atması da gerekiyor. Siyah beyazlılar Galatasaray'dan +2 fazla averaja sahip olduğundan, Galatasaray'ın şampiyon olması için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atması gerekiyor. Bu ihtimal göz önüne alındığında, siyah beyazlılar Göztepe'ye karşı önce 3 puanı alacak skoru, peşinden de şampiyonluğu sağlamlaştıracak golleri atmak için uğraşacak.

ATİBA DÖNÜYOR LJAJİC NETLEŞMEDİ

Beşiktaş, ligin son maçına yine sakat futbolcuların olduğu eksik bir kadroyla çıkacak.

Milli takımda sakatlandıktan sonra bir türlü iyileşemeyen Aboubakar, Göztepe maçında da takımı yalnız bırakacak. Aboubakar'ın yanı sıra sezonu kapatan Cenk ve Hasic kadroda olmayacak. Sakatlığını yeni atlatan ve saha koşularına başlayan Oğuzhan'ın da oynaması beklenmiyor. Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic ise, oynayacak duruma gelmesi halinde onbirde maça başlayacak. Gökhan Töre de bireysel antrenör eşiliğinde çalışıyor ve son durumu maç günü belli olacak.

Fatih Karagümrük maçında cezalı olan Atiba'nın dönecek olması Beşiktaş'ı kadro açısından güçlendiren bir dönüş olacak.

Siyah-beyazlıların Göztepe karşısındaki muhtemel onbiri şöyle; "Ersin-Rosier-Vida-Welinton-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic (Dorukhan) -N'Koudou-Larin"

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