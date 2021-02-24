Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarı sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, çalışmanın ardından kampa girecek.
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