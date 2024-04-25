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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Ferdi Kadıoğlu!

        Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de 8 maçta görev alan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu alanda takımının en deneyimli ismi olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:17 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:17
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        Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi
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        Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

        2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu, 2019-2020 sezonundan itibaren tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı. Ferdi Kadıoğlu’nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Performansıyla bu sezon takımının en önemli oyuncularından biri olan Ferdi, istikrarıyla da ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32’si Süper Lig, 12’si Avrupa Konferans Ligi, 2 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 46 müsabakada görev aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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