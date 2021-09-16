İBRAHİM YILDIZ: Siyah-beyazlılar Süper Lig’in çok üstün de bir oyun sergiledi. Yüksek tempoda geçen karşılaşma Beşiktaş’ın kalitesini de gösterdi. Unutulmamalı ki, rakip şampiyonluklar yaşamış ve neredeyse her sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Avrupa’nın en güçlü takımlarından birisi. Sistem, beceri ve bireysel kalite olarak çok üstünler.