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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, yükselme mücadelesinde taraftarlarının desteğini arkasına alarak önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt mücadelesine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 23:52 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:08
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        Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını şimdiden araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

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        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        26 Eylül | Ajax-Beşiktaş

        3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

        24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

        6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

        28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

        12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

        22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

        30 Ocak | Twente-Beşiktaş

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