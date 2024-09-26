Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik karşılaşmada Almanya'nın güçlü ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, yükselme mücadelesinde taraftarlarının desteğini arkasına alarak önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. İşte Beşiktaş - Eintracht Frankfurt mücadelesine dair tüm detaylar...
Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını şimdiden araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçının, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
26 Eylül | Ajax-Beşiktaş
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş