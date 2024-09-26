Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını şimdiden araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi? İşte detaylar...