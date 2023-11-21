Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Shlomo maçı Sırbistan'a alındı!
BKT EuroCup'ın 9. haftasında Beşiktaş Emlakjet'in İsrail ekibi Hapoel Shlomo'ya konuk olacağı karşılaşma, güvenlik gerekçeleriyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.
BKT EuroCup'ın 9. haftasındaki Hapoel Shlomo-Beşiktaş Emlakjet maçı, Sırbistan'da yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanması planlanan müsabaka, güvenlik gerekçeleri sebebiyle aynı gün TSİ 21.00'de Hapoel Shlomo'nun ev sahipliğinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.