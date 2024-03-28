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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL Bourg'u ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet, Mincidelice JL Bourg'u ağırlıyor

        Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:12
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        Beşiktaş'ta hedef final!
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        BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet, Fransız temsilcisi Mincidelice JL Bourg'u ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

        Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.

        Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

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