Beşiktaş eski Asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti

Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski Asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Eski Asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.