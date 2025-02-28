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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş, EuroCup Women'a çeyrek finalde veda etti! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, EuroCup Women'a çeyrek finalde veda etti!

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq'a 91-72 mağlup olan Beşiktaş, rövanş mücadelesinde 81-81 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 00:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:12
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        Beşiktaş, çeyrek finalde veda etti!
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        Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı.

        İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.

        Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

        Salon: Palacium

        Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Veronika Obertova (Slovakya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

        Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget

        Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1

        1. Periyot: 18-30

        Devre: 45-51

        3. Periyot: 64-73

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