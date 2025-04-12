Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor: İşte Solskjaer'in 11'i!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı. Konuk Rams Başakşehir ise Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle haftaya 42 puanla 6. sırada girdi. Mücadele dair tüm detaylar ve Solskjaer'in muhtemel 11'i haberimizde...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.
Ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak istikrarsız görüntüsüne son vermeyi hedefliyor.
Üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren iki maçı eksik Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.
Konuk Rams Başakşehir ise Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı ve haftaya 42 puanla 6. sırada girdi. Oynadığı son 2 müsabakayı kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında almayı hedeflediği puan ya da puanlarla Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürmeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA SORUN BÜYÜK
Beşiktaş, Başakşehir maçına savunmada ciddi sıkıntılarla çıkacak.
Kadrosunda stoper olarak görev yapabilen 5 oyuncusu bulunan siyah-beyazlı ekipte, RAMS Başakşehir karşısında sadece Gabriel Paulista forma giyebilecek.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle savunma oyuncuları Necip Uysal, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ile kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç karşılaşmada görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 7 OYUNCU YOK!
Beşiktaş'ta bu akşam toplam 7 futbolcu görev alamayacak. Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.
Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da cumartesi forma giyemeyecek.
Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
İKİ REKABETTE 37. MAÇ
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, 37. kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla devam eden rakibiyle yaptığı 36 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 10 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.
İki takım arasındaki 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı ekibin 45 golüne, RAMS Başakşehir 44 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 16 MAÇTA 6 KERE GÜLDÜ
Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu.
Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 3 kez yenerken, birer defa da beraberlik ve yenilgi yaşadı. İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.
İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i:
Mert Günok
Svensson
Paulista
Masuaku
Salih Uçan
Gedson Fernandes
Chamberlain
Muçi
Rashica