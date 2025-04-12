Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor: İşte Solskjaer'in 11'i!

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ 16 MAÇTA 6 KERE GÜLDÜ

Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 16 lig maçında 6 galibiyet alabildi. Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 3 kez yenerken, birer defa da beraberlik ve yenilgi yaşadı. İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.