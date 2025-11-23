Beşiktaş evinde yine kazanamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekibin sahasındaki galibiyet hasreti de devam etti. Dolmabahçe’de son olarak 29 Eylül 2025 tarihinde Kocaelispor’u 3-1 mağlup eden Kartal, daha sonra sırasıyla Gençlerbirliği’ne 2-1 ve Fenerbahçe’ye 3-2 yenilirken, Samsunspor’la da 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

Beşiktaş, sezonun ilk 2 iç saha maçında ise Eyüpspor ile Başakşehir’i 2-1’lik skorlarla mağlup etmişti.