Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş- Eyüpspor maçı için geri sayım başladı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona fırtına gibi başlayan siyah- beyazlılar, oynadığı futbolla göz kamaştırıyor. Sezon başında İmmobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız isimleri kadrosuna katan kara- kartalın hedefi şampiyonluk. Öte yandan geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, ligde çıktığı 5 maçta da yenilmedi. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan siyah- beyazlılar, üçüncü sırada yer alıyor. Arda Turan yönetiminde ligde henüz mağlübiyeti bulunmayan Eyüpspor ise 5. sırada yer alıyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Eyüpspor maçı 22 Eylül Pazar günü 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.