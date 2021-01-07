Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Vodafone Park'taki mücadelede rakibine farklı üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, galibiyet serisini de 5 maça yükseltti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle başlayan seride siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor'un ardından Çaykur Rizespor karşısında da galip gelerek bu süreçte 15 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde en gollü galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.

VODAFONE PARK'TA EN FARKLI LİG GALİBİYETİ

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetine Çaykur Rizespor karşısında ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta tarihi bir galibiyete imza attı. 2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek evindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.

KALE GOLE KAPALI

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçında da kalesini gole kapattı.

Genç file bekçisi, siyah-beyazlıların deplasmanda 2-1 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından oynadığı 5 maçta da rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, hiç gol yemediği 5 maçlık galibiyet serisinde rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

LARİN, ABOUBAKAR'I GEÇTİ

Çaykur Rizespor karşısında 4 gol atarak galibiyette önemli rol sahibi olan Cyle Larin, gol sayısında Aboubakar'ı geçti.

Karşılaşma öncesinde 6 golü bulunan Larin, bu akşam rakip fileleri 4 kez havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti ve Aboubakar'ı (8) geride bırakarak Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.