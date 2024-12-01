Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede her iki takım da rakibini mağlup edip zirveyle olan takibini sürdürmek istiyor. 360. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette, Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...