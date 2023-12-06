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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi kararı! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde deplasman seyircisi kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı için deplasman tribünü kararı açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:56
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        Derbide deplasman seyircisi kararı!
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        İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine deplasman ekibinden 1814 rakip seyircinin alınmasına karar verildi.

        Ayrıca deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na giriş yapabilecek.

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