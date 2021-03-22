SERDAR ALİ ÇELİKLER: Bundan sonra denenir mi bilmem ama Ozan'ı santrafor oynatırdım ben olsam. Samatta - Cisse'den kesin iyidir. Bu çocuk, Emre Abi'sinin adamı olan Mert Hakan'a ya da yeni transfer İrfan'a kurban edilemez. Bu sonuç, Fenerbahçe'yi mutlu etmez. Erol Bulut'a bir süre kazandırır. Golcüsü ve gol atma planı olmayan bir takım olan Fenerbahçe daha da fazla ilerleyemez zaten.