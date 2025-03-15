Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka: 92 - Galatasaray: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 92 - Galatasaray: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbide kazanan Beşiktaş Fibabanka!
        ABONE OL

        Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide ağırladığı Galatasaray'ı 92-77 mağlup etti.

        Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip ise 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Derbi maça Sleva'nın peş peşe kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan Galatasaray, boyalı alandan skor üretse de siyah-beyazlı takım birinci periyodu 28-20 üstün kapattı.

        İkinci çeyreğe de tempolu başlayan ev sahibi takım, 12. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 32-20. Top kayıpları yapan Beşiktaş önünde 13-4'lük seri yakalayan Galatasaray, 15. dakika biterken farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 36-33. Periyodun ikinci bölümünde oyunda tempo düşerken siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-42 önde girdi.

        REKLAM

        Galatasaray, ikinci yarıya iyi başladı. Sarı-kırmızılılar, hücumda ritmini kaybeden Beşiktaş Fibabanka karşısında 23. dakikada Blumbergs'in basketleriyle öne geçti: 50-51. Kısa oyuncularıyla skor üreten siyah-beyazlı takım, taraftarının da desteğiyle hücumda etkinliğini yeniden artırdı ve 27. dakikayı 65-60 önde bitirdi. Beşiktaş, boş atışlardan isabet bulamayan Galatasaray karşısında son bölümde Mathews'in kaydettiği orta mesafe basketle final periyoduna 68-63 üstün gitti.

        Son çeyreğe boyalı alanı iyi savunarak başlayan Beşiktaş, 34. dakikayı 80-66 önde geçti. Sarı-kırmızılı takımda başantrenör Yakup Sekizkök, bitime 2 dakika 48 saniye kala aldığı ikinci teknik faulle oyun dışında kalırken oyun üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 92-77 kazandı.

        YİĞİT ARSLAN, BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇINA ÇIKTI

        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Yiğit Arslan, siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

        Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan derbi maç öncesinde Yiğit Arslan için bir tören düzenlendi.

        Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, düzenlenen törende Yiğit Arslan'a "100" numaralı forma ve siyah-beyazlı kulübün simgesi "Kartal" heykelini takdim etti.

        REKLAM

        Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 1, Needham 13, Mathews 11, Sleva 21, Plavsic 4, Allman 12, Yiğit Arslan 14, Morgan 10, Terry 6

        Galatasaray: Young, Buğrahan Tuncer 11, Wallace 20, Palmer 14, Delgado 12, Sadık Emir Kabaca 2, Cummings 2, Blumbergs 5, Izundu 11, Yaman Alişan

        1. Periyot: 28-20

        Devre: 47-42

        3. Periyot: 68-63

        4. Periyot: 92-77

        Diskalifiye: 37.12 Yakup Sekizkök (Galatasaray Başantrenörü)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        İzmir'de sıcaklık rekoru
        Peskov: Zaman doluyor
        Peskov: Zaman doluyor
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        İstanbul 110 yıllık sıcaklık rekorunu pazar günü kıracak!
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        Kasımpaşa'dan kritik galibiyet!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı