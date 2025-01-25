Beşiktaş Fibabanka: 95 - TOFAŞ: 70 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Fibabanka, TOFAŞ'ı 95-70 mağlup etti.
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 95-70 mağlup etti.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 8, Plavsic 9, Berk Uğurlu 11, Morgan 10, Sleva 7, Allman 10, Needham 17, Yiğit Arslan 5, Yağız Aksu 2, Kerem Konan 4, Terry 12, Ahmet Ata Özbek
TOFAŞ: Reed 6, Perez 8, Yiğitcan Saybir 13, Trifunovic 9, Bankston 6, Özgür Cengiz 2, Berk Demir 4, Pasecniks 3, Obrien 18, Tolga Geçim 1, Demircan Demir
1. Periyot: 24-18
Devre: 49-33
3. Periyot: 74-50
4. Periyot: 95-70