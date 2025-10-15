Habertürk
        Beşiktaş GAİN - Niners Chemnitz: 93-88 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup'taki üçüncü maçında Almanya'nın Niners Chemnitz takımını Akatlar'da 93-88 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 23:56 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:03
        BKT EuroCup'ın üçüncü haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 93-88 yendi.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 2. galibiyetini elde ederken Niners Chemnitz de 2. kez mağlup oldu.

        Salon: Beşiktaş GAİN

        Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

        Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Dotson, A. Brown 8, V. Brown 2, Zizic 17, Kamagate 5, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 19, Morgan 12, Lemar 4, Canberk Kuş

        Niners Chemnitz: Sibande 4, Davis Jr. 22, Sow 4, Brewer 2, Minchev 15, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran

        1. Periyot: 27-19

        Devre: 55-47

        3. Periyot: 68-68

        Beş faulle çıkanlar: 38.39 Mathews (Beşiktaş GAİN), 32.57 Sow, 39.14 Minchev (Niners Chemnitz)

