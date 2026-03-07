Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Galatasaray, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak ve liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde rakibini mağlup ederek hem moral bulmayı hem de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Dev derbi öncesinde, iki takımın muhtemel 11'leri taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...