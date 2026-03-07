Canlı
Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbinin muhtemel 11'leri

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Süper Lig'in kritik haftalarından birinde oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihini, saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Derbi mücadelesinde Ozan Ergün düdük çalacak. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte derbinin muhtemel 11'leri...

        Giriş: 07.03.2026 - 17:17
        1

        Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Galatasaray, zirve yarışında puan kaybı yaşamamak ve liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde rakibini mağlup ederek hem moral bulmayı hem de üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Dev derbi öncesinde, iki takımın muhtemel 11'leri taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

        4

        DERBİDE TAM KADRO

        Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

        Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

        Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

        5

        EMİRHAN VE TOURE YOK

        Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde iki eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Murillo, Uduokhai, Agbadou, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

        7

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
