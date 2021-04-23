Beşiktaş golcüsüz kaldı

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ardından Larin'den de kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme nedeniyle takımın dünkü antrenmanına katılmayan golcü futbolcunun yarın Kayserispor ile oynanacak maça yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Cenk, Aboubakar ve Larin'in yokluğunda yarın Sergen Yalçın’ın zorunlu olarak N’Koudou’yu santrfor olarak oynatması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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