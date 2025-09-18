Habertürk
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

        Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 6 puan toplayan Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde 19 Eylül Cuma günü (yarın) Göztepe'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 10:18 Güncelleme: 18.09.2025 - 10:18
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

        Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor.

        Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.

        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        EKSİKLER

        Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi'nin müsabakada görev yapamayacak.

        Sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan Mustafa Hekimoğlu'nun kadroda olup olmayacağına ise teknik ekip karar verecek.

        JOTA SILVA GÖREV BEKLİYOR

        Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, Göztepe karşısında görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralık olarak transfer edilen Portekizli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.

        Öte yandan İskoç ekibi Glasgow Rangers'dan transfer edilen Rıdvan Yılmaz ise şans bulması durumunda bin 230 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

        BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'Yİ 3 MAÇTIR YENEMİYOR

        Siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi oynadığı son 3 maçta mağlup edemedi.

        Beşiktaş ile İzmir temsilcisinin geçen sezonki randevularında siyah-beyazlılar, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

        Süper Lig'de evinde 4-2 yenilen, deplasmanda da 1-1'lik beraberlik alan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sahasında İzmir ekibine 3-1 kaybetti.

