

3' Ndiaye

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STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

YEDEKLER: Emre, Salih, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar, Güven, Umut

TEKNİK SORUMLU: Önder Karaveli

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Cherif

YEDEKLER: Megyeri, Wilker, Kahraman, Dzenan, Murat, Yusuf, Yalçın, Baku, Jahovic, Ege

TEKNİK DİREKTÖR: Nestor El Maestro

Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

SON 7 MAÇTA 6 KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altı kez puan kaybına engel olamadı. Ligin 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

KÖTÜ SAVUNMAYA ÇARE BULAMADI

Beşiktaş ligdeki son 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta kalesinde toplam 26 gol gördü.

LARİNVE GHEZZAL SARI KART CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

55. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 28'ini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 88-50 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki maçı da Beşiktaş 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 27 lig maçında Beşiktaş 17, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 52 golüne, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi. Göztepe, Beşiktaş'ı İstanbul'da son olarak 2001-2002 sezonunda mağlup edebildi. 27 Nisan 2002'de BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İzmir ekibi 2-1 kazanmıştı.