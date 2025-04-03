Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi Pol van Boekel - Futbol Haberleri

        Beşiktaş-Göztepe maçının VAR hakemi Pol van Boekel

        Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmada VAR'da Hollandalı hakem Pol van Boekel VAR görev alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş-Göztepe maçına Hollandalı VAR!
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. hakemi de Ömer Faruk Turtay olacak. Karşılaşmada Hollandalı Pol van Boekel VAR, Abdullah Buğra Taşkınsoy ise AVAR olarak görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Danimarka: ABD Grönland'ı alamayacak
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        Dünya Trump'ın tarifelerine nasıl yanıt verecek?
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        "G.Saray, F.Bahçe'yi sürklase etti"
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        'Polise mukavemet' kadına darp ve cinsel saldırı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da