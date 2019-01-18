Beşiktaş hükmen galip sayılacak mı?

Beşiktaş ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Manisa'da karşılaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Dorukhan, Gökhan ve Larin'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada yaşanan kural hatası ise gündeme oturdu. 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncuya yer vermesi gereken Akhisarspor, 13 yabancı oyuncu bulundurdu ve kural ihlali yapıldı.

21 kişilik maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer veren Akhisarspor'un hükmen mağlup olma ihtimali ortaya çıktı. Kurallara göre en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurması gereken Ege ekibi, Beşiktaş itiraz itiraz ederse 3-0 hükmen mağlup sayılma ihtimali bulunuyor. Maçın nihai kararı ise gözlemci ve temsilci raporuyla verilecek.

AKHİSARSPOR BAŞKANI DA DOĞRULADI

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklama kaleci Lukac´ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.