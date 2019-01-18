Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı 'kural hatası'yla başladı! 18. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar mücadeleyi 3-1 kazandı. Akhisarspor ise maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer verdi ve kural hatası yaşandı.

TFF Talimatnamesi'ne göre Süper Lig kulüpleri 21 kişilik maç kadrolarında en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurabilir. Akhisarspor ise Beşiktaş maçı kadrosunda 13 yabancı futbolcu ile çıktı. Ege temsilcisinin Beşiktaş mücadelesi kadrosunda Vrsajevic, Miguel Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson, Cikalleshi olmak üzere 13 yabancı yer aldı.

AKHİSARSPOR'DAN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı kaleci Milan Lukac'ı maç oynandığı sırada tribüne gönderdiklerini açıkladı. Eryüksel, "Maalesef böyle bir şey oldu. Beşiktaş itiraz ederse skor 3-0 onların lehine hükmen sonuçlanacak. İtiraz etmezlerse nasıl bittiyse öyle tescil edilecek" dedi.

TFF tarafından yapılan açıklamada bu sezon kulüpler kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancıya görev verebiliyor. 20 ve daha aşağıdaki oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı kadroda yer alabiliyor.

KURAL NE DİYOR?

TFF Futbol Talimatnamesinde 22. maddede "Müsabaka isim listesinde yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması..." yer alan ifadelere göre Akhisarspor'un hükmen 3-0 mağlup tescil edilmesi bekleniyor.