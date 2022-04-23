Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 21, Egehan Arna 23, Lawson 4, Reaves 9, Ercan Osmani 18, Mehmet Yağmur 3, Yiğit Çoban 3, Yağız Aksu, Tolga Deliktaş, Ata Kahraman
Darüşşafaka: Olaseni 16, Caupain 14, Pineiro 15, Doğuş Özdemiroğlu 8, Boothe 7, Troy Selim Şav 2, Cullough 8, Sinan Güler 2, Can Maxim Mutaf 3, Görkem Doğan, Ege Özçelik
1. Periyot: 23-12
Devre: 45-36
3. Periyot: 57-57
Beş faulle çıkanlar: 35.58 Boothe (Darüşşafaka)
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