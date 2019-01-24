Deloitte Futbol Para Ligi’nin 22. sayısına göre dünyanın en çok gelir elde eden yirmi kulübünün gelirlerinin toplamı 2017/2018 sezonunda bir önceki sezona oranla yüzde 6’lık artışla 8,3 milyar avro olarak gerçekleşti.
Bu seneki ilk yirmi listesine girebilmek için takımların yaklaşık 200 milyon avroluk gelir elde etmesi gerekiyordu.
Real Madrid 750,9 milyon, FC Barcelona 690,4 milyon ve Manchester United 666 milyon Avroluk gelirleriyle bu seneki Futbol Para Ligi’nin en çok kazanan üç takımı oldu. Üç takımın bu sezon kolektif olarak elde ettikleri gelirlerin toplamı (2,1 milyar avro) on yıl önceki gelirlerin toplamının iki katından daha fazla gerçekleşti.
İlk yirmi takımın elde ettiği 8,3 milyar avroluk gelirin büyük kısmını yüzde 43’lük payla hala yayın hakları gelirleri oluşturmakta. Ancak bu seneki raporda öne çıkan diğer bir trend ise listenin tepesindeki kulüplerin ticari gelirlerindeki artış. Ticari gelirler bu sezon toplam gelirlerin yüzde 40’ını oluştururken, maç günü gelirleri bir önceki seneyle aynı kalarak yüzde 17 olarak gerçekleşti.
BEŞİKTAŞ İLK KEZ LİSTEDE
Şampiyonlar Ligi’ndeki başarıları nedeniyle ilk 30 içerisinde kendilerine yer bulan diğer takımlar ise; 26.’lık ile bugüne kadarki en iyi sonucunu elde eden Beşiktaş ve 27. olan Sevilla oldu.
Deloitte Futbol Para Ligi’nde ilk kez boy gösteren Beşiktaş’ın bu performansını Sezgin şu şekilde değerlendirdi:
- Beşiktaş, 2015/16 – 2017/18 arasındaki üç sezonluk dönemde Türkiye ve Avrupa’da sportif anlamda çok başarılı oldu. Aynı dönemde yeni stadı açıldı, önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladı, sosyal medyayı çok aktif şekilde kullandı. Sportif başarı UEFA’dan elde edilen ve Türkiye’deki naklen yayın gelirlerine yansımakla kalmadı; stat doluluk oranlarını – dolayısıyla maç günü gelirlerini – ve Kartal Yuvası satışlarını da yukarı çekti.
- Özellikle 2017/18 sezonundaki Şampiyonlar Ligi performansından elde edilen rakam ve yeni naklen yayın ihalesi sonucu artan gelirlerin sonucunda, Beşiktaş’ı listede görmek bizler için sürpriz olmadı.
TÜRK KULÜPLERİ SON 7 SENENİN 6'SINDA LİSTEDE
Türk Kulüplerinin Deloitte Futbol Para Ligi’ndeki performanslarına ana hatları ile değinen Cem Sezgin, 2013-2017 yılları arasında her sene mutlaka en az bir kulübümüzün listeye girdiğini; hatta 2014 yılında hem Galatasaray, hem Fenerbahçe’nin sıralamada ilk 18 içinde yer aldıklarını; 2018 yılında ise hiçbir kulübümüzün listede kendine yer bulamadığını belirtti.
Sezgin “2018 yılında Beşiktaş gelirlerini çok ciddi oranda arttırmış olsa bile, kıl payı listeyi oluşturan ilk 30 kulübün gerisinde kalmıştı; İngiltere’deki yeni naklen yayın ihalesinin İngiliz Kulüplerini ön plana çıkarmış olmasının bunda etkisi büyüktü” şeklinde durumu değerlendirdi.
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