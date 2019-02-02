Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da 21 kişilik kadroya aldı.

Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı Antalya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Shinji Kagawa, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.