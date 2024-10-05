Beşiktaş'ın Gaziantep FK kadrosu açıklandı! 3 eksik...
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı
Giriş: 05.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:08
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah beyazlı takımda sakatlığı bulunan Ersin Destanoğlu ve Al-Musrati kadroda yer almadı.
Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Alex-Oxlade Chamberlain de kendine yer bulamadı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle Frankfurt maçında oynayamayan Mert Günok kadroda yer aldı.
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