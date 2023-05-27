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Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor!

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması için kollar sıvanmış durumda! Transferde hareketli günler yaşayan Kara Kartal'da Valentin Rosier ve Romain Saiss'ın durumları da merak ediliyor

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  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasına da başlamış durumda. 

     
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişinden sonra zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılarda tecrübeli teknik direktörün raporu doğrultusunda takımda kalacak ve gidecek isimler de netleşiyor.
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Şenol Güneş takviye istediği bölgeleri yönetime iletirken takımda düşünmediği oyuncuların da ismini verd.
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Siyah-beyazlılar, sağ stoper, ön libero, sol kanat ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlarken Rosier ve Saiss'ın geleceklerine dair de adımlar atılıyor.
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Devre arasında İngiltere'den teklifler alan Saiss ayrılmak istediğini Beşiktaş'a bildirirken evrakların yetişmemesi nedeniyle bu transfer rafa kalkmıştı. 
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Saiss'a Newcastle United başta olmak üzere İngiltere'den yeni teklifler gelirken Beşiktaş da Faslı futbolcu için istediği bonservis bedelini belirledi.
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Siyah-beyazlı yöneticiler, Saiss'ı 5 milyon Euro'nun altında bir teklife bırakmaya razı değil. 
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Beşiktaş'ta Valentin Rosier'in de durumu da merak ediliyor. Siyah-beyazlılarla iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun bu yaz ayrılması da ihtimaller arasında.
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    İtalya ve ülkesi Fransa'dan talipleri olduğu konuşulan Rosier için gelen teklifler belirleyici olacak.

     

     
  • Beşiktaş'ın transferde yol haritası netleşiyor! Saiss ve Rosier ne olacak? - BJK Transfer Haberleri

    Siyah-beyazlılar, Fransız yıldız için 5 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmayacak. 

     

Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik
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