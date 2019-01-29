Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor! Ricardo Quaresma'yla yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya İtalya'dan talipler gelirken Kartal'ın yerini yine Çizme'den dolduracağı öne sürüldü!

Sky Italia'nın haberine göre Roma ve Inter, Vida için teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, henüz resmi bir teklif ulaşmasa da 12-13 milyon Euro'luk bir teklif halinde Vida'yı satmaya sıcak bakıyor.

YERİNE LEMOS!

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'la ilgili bir iddia daha ortaya atıldı... İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Sassuolo'nun Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'a talip oldu. Haberde Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde bitirebileceği ve savunmacının Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.