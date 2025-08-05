Beşiktaş'ın UEFA listesine Onana eklemesi!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, Jean Onana'yı Avrupa listesine eklendi. Öte yandan Kamerunlu orta sahaya 2 talip çıktı.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların bu mücadele öncesinde UEFA'ya bildirdiği liste belli olurken Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olmasının ardından yerine Jean Onana dahil edildi.
Shakhtar eşleşmelerinde kadroya bildirilmeyen Onana, bu turda eklenirken Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain yine Avrupa listesinde yer almadı.
Geçtiğimiz sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncu ile yine yolların ayrılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bildirdiği kadroda sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer almazken tek forvet olarak Tammy Abraham kaldı.
Beşiktaş'ın maçtan 24 saat önce listede 2 değişiklik hakkınının bulunduğu ifade edildi.
Shakhtar eşleşmelerinde kadroya bildirilmeyen Onana, bu eşlemede Öte yandan Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain de Avrupa listesinde yer almadı.
TWENTE TEMAS KURDU
Öte yandan Africa Foot'un haberine göre; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente, oyuncunun transferi için menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.
GIRONA DA LİSTEYE EKLEDİ
Ayrıca La Liga temsilcisi Girona'nın da Kamerunlu orta sahayı transfer listesine eklediği haberin detaylarında yer aldı.