Kyle Walker-Peters, West Ham'la anlaştı
Beşiktaş'ın transferinden son anda vazgeçtiği Kyle Walker-Peters, Premier Lig'de kaldı... İngiliz futbolcunun West Ham United ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği ancak son anda oyuncu tarafından gelen yeni istekler sonrası transferinden vazgeçtiği Kyle Walker-Peters, kariyerine Premier Lig'de devam edecek.
İngiliz sağ bekin, West Ham United ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu West Ham'ın teklifini kabul etti.
Londra ekibinin kısa süre içerisinde Walker-Peters transferini açıklaması bekleniyor.