Beşiktaş, Joao Mario'yu kadrosuna katıyor!

Süper Lig'de sezona 3'te 3 ile başlayan Beşiktaş, transferde de gaza bastı. Kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

Beşiktaş, Joao Mario transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş ile Benfica arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırken, son bir pürüz çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ın kanat takviyesi Joao Mario olacak.

Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi ve Avrupa Ligi listesine dahil edilmesi planlanıyor.