Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Joao Mario'yu kadrosuna katıyor! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Joao Mario'yu kadrosuna katıyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Joao Mario'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Benfica ile anlaşan siyah-beyazlıların, kısa süre içinde Portekizli yıldızı İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

        Giriş: 02.09.2024 - 22:36 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Joao Mario geliyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'de sezona 3'te 3 ile başlayan Beşiktaş, transferde de gaza bastı. Kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.

        Beşiktaş, Joao Mario transferinde mutlu sona ulaştı.

        Beşiktaş ile Benfica arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlanırken, son bir pürüz çıkmadığı takdirde Beşiktaş'ın kanat takviyesi Joao Mario olacak.

        Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi ve Avrupa Ligi listesine dahil edilmesi planlanıyor.

        ORTA SAHA VE KANATTA GÖREV YAPABİLİYOR

        Beşiktaş'ın yeni transferi olması beklenen Joao Mario, asıl mevkisi merkez orta saha olmasına rapmen kanatlarda da görev yapabiliyor.

        Porto altyapısında yetişen 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Sporting, Vitoria Setubal, Inter, West Ham ve Benfica formalarını giydi.

        Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Mario, bu sezon Portekiz Ligi'nde 2 maçta forma giydi.

        Joao Mario, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da 56 kez giyerken, 3 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Yıkım çalışmasında insan kemikleri bulundu!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı