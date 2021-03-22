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Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, 89'uncu dakikada yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Oyunun büyük bölümünde üstün olan siyah beyazlılar, skoru artıracak pozisyonları yakalasa da bunları gole çeviremeyince, maç sonunda beraberlikle yetinmek zorunda kaldı

Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
DHA

Şampiyonluk yolunda rakipleriyle puan farkını açma adına büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta, başta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim olmak üzere tüm camia kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Maç sonunda değerlendirme yapan teknik patron Yalçın pozisyonların cömertçe harcanmasından yakınırken, yönetim de aynı düşüncelere sahip ve 'bu kadar gol kaçırırsan beraberliğe razı olmak zorunda kalırsın' şeklinde görüş bildirdi.

Bu maçı sadece bir yol kazası olarak gören Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, yine de Galatasaray'la puan farkını artırmış ve Fenerbahçe ile de korumuş olmanın önemli olduğuna vurgu yaptı. Beşiktaş 31'inci hafta sonunda 64 puanla ligin zirvesinde bulunurken, Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Üstelik siyah beyazlılar bir maçı eksik durumda.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ YENİLMEZLİĞİ SÜRÜYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın Beşiktaş'la derbi maçlarında başarılı olmaya devam ediyor.

Özellikle taktik, doğru onbir ve maç içinde yaptığı değişikliklerle taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanan Yalçın, ezeli rakipleriyle çıktığı 5 derbi maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Geçen sezon ilk derbi maçında Galatasaray'la karşılaşan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Türk Telekom Arena'dan 0-0 beraberlikle ayrılırken, ikinci derbisinde Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 2-0 yenmeyi başardı. Bu sezonun ilk derbisini Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye karşı oynayan tecrübeli teknik adamın ekibi, Kadıköy'den 10 kişiyle 4-3 galip ayrılmasını bildi. Dördüncü ezeli derbide Galatasaray'ı 2-0'la geçen Yalçın'ın öğrencileri 5'inci derbide de galibiyete çok yaklaşmışken, hücumcularının bencilliğine ve Fenerbahçe kalecisi Altay'a takılınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ancak Sergen Yalçın 5'inci ezeli rekabetten de yenilmeden ayrıldı.

Sergen Yalçın ayrıca Beşiktaş'ın ilk kez Medipol Başakşehir'i bir sezon içinde 2 maçta da yenmesini sağlayan teknik adam oldu.

DOMAGOJ VİDA FENERBAHÇE MAÇLARINDA BİR BAŞKA

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, defanstaki başarısının yanı sıra skora verdiği katkıyla da dikkatleri çekiyor.

Bu sezon oynadığı 23 lig maçında 4 gol atan Vida, bu gollerin 3'ünde doğrudan 5 puan alınmasını sağlayan futbolcu oldu. 14'üncü haftada deplasmanda Ankaragücü maçında karşılaşmanın tek golünü kaydeden Tecrübeli stoper, 23'üncü haftada oynanan ve 1-1 biten Fraport TAV Antalyaspor maçında da beraberlik golüne imza atmıştı. Golcü stoper, dün akşam Fenerbahçe derbisinde de takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 1-1 sonuçlanan mücadele ile Vida'nın puan katkısı 5'e çıktı.

Bu arada Domagoj Vida'nın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takımın Fenerbahçe olması da dikkat çeken bir ayrıntı. Süper Lig'deki ilk golünü 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye atan 31 yaşındaki futbolcu geçen sezonki 2-0'lık maç ve dün akşamki karşılaşmayla birlikte sarı-lacivertli ağlara 3'üncü golünü bıraktı. Vida ayrıca Spor Toto Süper Lig'deki tek asistini de 2018-2019 sezonunda Dolmabahçe'de 3-3 biten Fenerbahçe maçında yaptı.

Domagoj Vida'nın Türkiye kariyerinde 121 maçta 14 gol ve 1 asisti bulunuyor.

GHEZZAL ASİSTLERİNE DEVAM EDİYOR

Aboubakar ve Larin'le birlikte skora en çok katkı veren oyuncu olan Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kariyerinin asist zirvesini her maç geliştiriyor.

Vida'nın attığı golün ortasını yapan Cezayirli futbolcu, bu sezonki 13'üncü asistine ulaşırken asist krallığında da zirvede yer alıyor. Beşiktaş, Ghezzal'ın asist yaptığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmezken 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Usta oyuncunun ayrıca 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da 1 golü bulunuyor.

Dün akşam 4'üncü sarı kartını gören 28 yaşındaki orta saha, 32'nci haftada Kasımpaşa deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

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