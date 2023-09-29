Beşiktaş kadroda istikrarı bir türlü bulamıyor! 10 yeni transfere rağmen... - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş kadroda istikrarı bir türlü bulamıyor! 10 yeni transfere rağmen... - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş kadroda istikrarı bir türlü bulamıyor! 10 yeni transfere rağmen... Süper Lig'e kötü bir giriş yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş oynanan 6 maçta da farklı 11'ler tercih etti. Yeni transferlerden bir türlü katkı alınamazken stoper Omar Colley'den sonra en fazla forma giyen ismin "devşirme" Necip Uysal olması dikkat çekti

Süper Lig'de erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuk. Sezona kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 6 maç sonunda 8 puan kaybederken zirvenin de şimdiden uzağında kaldı.

Siyah-beyazlılar, yaz döneminde kadrosunu takviyelerle güçlendirse de teknik direktör Şenol Güneş halen bu isimlerden verim alamadı ve kadro istikrarını da sağlayamadı.

YENİ TRANSFERLERDEN KATKI YOK! Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan ilk 6 karşılaşmada beklenen katkıyı alamadı. Bu futbolculardan Milot Rashica, görev yaptığı 5 maçta toplam 222 dakika süre aldı. Dörder müsabakaya çıkan oyunculardan Alex-Oxlade Chamberlain 211 dakika, Ante Rebic 107 dakika, Bakhtiyor Zaynutdinov ise 53 dakika forma giydi. REKLAM Daniel Amartey 2 maçta 92 dakika sahada kalırken, Jean Onana ise ligin ilk 2 haftasında sadece 2 dakika süre alabildi. Kadroya en son dahil edilen Eric Bailly ise bir karşılaşmada görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte yeni transferlerinden Rashica 2, Chamberlain ise bir gol kaydetti.

İLK 11 HEP DEĞİŞTİ Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de oynadıkları 6 maçta da farklı ilk 11 tercihinde bulundu. Siyah-beyazlıların ligde son oynadığı müsabakaların ilk 11'leri dikkate alındığında 2'nci haftada tek değişikliğe giden Güneş, 4'üncü ve 5'inci haftalarda 3'er, 6'ncı haftada ise 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, son olarak Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları 3. hafta erteleme mücadelesinde ise 2 farklı oyuncuyu ilk 11'de tercih etti. Bu karşılaşmalarda 4 farklı savunma dörtlüsüyle takımını sahaya süren Şenol Güneş, orta sahada 3 kez, hücumda da 4 defa farklı 3'lülerle sahaya çıktı.

SAVUNMADA COLLEY'DEN SONRA NECİP UYSAL! Beşiktaş, savunmaya Daniel Amartey ve Eric Bailly hamlelerini yapsa da sezonun ilk 6 maçında Omar Colley'den sonra savunmanın göbeğinde en fazla forma giyen ismin asıl mevkisi stoper olmayan Necip Uysal'ın olması dikkat çekti. REKLAM

İŞTE GÜNEŞ'İN 6 MAÇTAKİ SAVUNMA 4'LÜLERİ Rosier - Necip Uysal - Colley - Masuaku Rosier - Amartey - Colley - Masuaku Rosier - Necip Uysal - Colley - Onur Bulut Rosier - Necip Uysal - Colley - Onur Bulut Onur - Bailly - Colley - Masuaku Rosier - Necip Uysal - Colley - Masuaku