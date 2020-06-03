Beşiktaş kalecisini buldu!

Loris Karius ile kısa süre önce olaylı bir şekilde yollarını ayıran Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar kale Utku Yuvakuran ile Ersin Destanoğlu'na kalmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni sezon için aradığı kaleciyi ise Hollanda'da buldu. Hollanda basınından AD'nin haberine göre; Beşiktaş, bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan ve son olarak Utrecht'te kiralık olarak forma giyen Jeroen Zoet ile anlaştı. Hollanda'daki bağlantıları ile bilinen Erdal Torunoğulları'nın bu transferde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Bu sezon 31 maçta görev alan Zoet, 10 maçta rakiplerine gol izni vermedi.