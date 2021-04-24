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Beşiktaş - Kayserispor CANLI YAYIN

Beşiktaş - Kayserispor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ve Sivasspor beraberliklerinin ardından kazanmak için sahada

BJK - KS CANLI: Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI YAYIN - Spor Haberleri

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, N’Koudou, Gökhan Töre
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

SAAT: 20.30
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Cüneyt Çakır

SON 6 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi.

Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı.

Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

ATIBA ŞOKU

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı.

OĞUZHAN VE HASIC DE SAKAT

Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.

WELINTON CEZALI

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak.

Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü.

Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

50. RANDEVU

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 49 maçta Beşiktaş 28, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 79 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 24 lig maçından 19'unu kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 7 karşılaşmada 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 24 lig maçında Beşiktaş 53, Kayserispor ise 17 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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