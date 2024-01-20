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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiraladı

        Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:33
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        Beşiktaşlı futbolcu Kerem Atakan Kesgin, sezon sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a kiralandı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin, 2023-24 sezonu sonuna kadar EMS Yapı Sivasspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

        Orta sahada görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giymişti.

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