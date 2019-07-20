Beşiktaş Kocaelispor maçı ne zaman? Beşiktaş Kocaelispor hangi kanalda? soruları hem taraftarlar hem de tüm futbolseverler tarafından soruluyor. 2019 - 2020 sezonuna hazırlanmak isteyen Beşiktaş ile Kocaeli karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş Kocaelispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kocaelispor hazırlık maçı için 21 Temmuz 2019 Pazar günü saat 18.30'da Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kocaelispor'un hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Ancak henüz hazırlık karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.